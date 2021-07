L’inaugurazione del porto turistico.

E’ stato inaugurato a La Maddalena il piccolo porto turistico di Cala Balbiano.

“La nautica da diporto è sempre stata in cima alle nostre priorità ed oggi lo dimostriamo. L’attesa è finita per un progetto pensato nel 1999 – ha commentato il sindaco Fabio Lai – . Il delegato ai servizi alla Nautica da Diporto e Waterfront Valerio Pisano ha confermato la fiducia e le aspettative che l’amministrazione aveva riposto in lui riuscendo a concludere l’iter entro il primo anno. Un’opera che ha visto, a vario titolo, il contribuito di molti sindaci ed è per tale motivo che in questo giorno di festa per il paese li ho voluti tutti al mio fianco in occasione del taglio del nastro. Che sia l’auspicio della grande ripartenza che la nostra isola merita“.

