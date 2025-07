La Maddalena premia la British School per 50 anni di eccellenza

Il premio per la British School di La Maddalena.

In occasione dei cinquanta anni di attività della “British School“, l’amministrazione comunale di La Maddalena ha premiato Lady Virginia Lassetter, con un attestato di merito per il grande contributo che questa istituzione ha fornito alla Città. La scuola internazionale, fondata dalla madre di Virginia, è una delle sole due realtà presenti in tutta Sardegna in grado di organizzare il prestigiosissimo esame Cambridge e relativo rilascio delle certificazioni linguistiche in inglese, riconosciute a livello internazionale seguendo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (Qcer). Durante questo lungo periodo di attività presso l’isola ha formato tantissimi ragazzi, provenienti anche dal territorio, fornendo loro una preparazione di altissimo livelli. Il prestigioso traguardo dei cinquanta anni non è passato inosservato al Sindaco e all’amministrazione che hanno voluto conferire formalmente un riconoscimento alla scuola.

“La British school è un esempio di eccellenza che negli anni è stato messo a disposizione di tantissime generazioni di studenti – afferma l’assessore all’istruzione Stefania Terrazzoni -. In questo lodevole periodo di attività è stato offerto un modello di insegnamento di altissima qualità e valore. Di questo è necessario prenderne atto e ringraziare questa istituzione per aver dato un grande contributo alla nostra Città, anche in considerazione della nostra vocazione turistica”.

“Questo prestigioso traguardo – afferma il sindaco Fabio Lai – rappresenta un importante risultato per la scuola, ma anche per la nostra comunità. Siamo certi che questa istituzione continuerà a lavorare con lo stesso entusiasmo che, fino ad oggi, ha permesso ai nostri ragazzi di raggiungere i loro sogni grazie al perfezionamento di alto livello della seconda lingua”.

