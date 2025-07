Gli eventi del weekend.

Cosa fare nel weekend in Gallura? Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi della Gallura per il weekend.

Stefano Vicari presenta il suo libro. Dialoga con l’autore: Cristiano Tamponi presso la Biblioteca Simpliciana di Olbia venerdì 4 luglio ore 21.30. Il dettaglio

Inaugurazione della mostra di Pietrina Atzori: Tutto quel che resta a cura di Daniele Pipitone. La Mostra a cielo aperto si troverà in Via dei Caduti, Golfo Aranci. Scopri quando

L’associazione “Chissi di la Paranza”, con il patrocinio del Comune di Calangianus, della Proloco locale e con la partecipazione degli amici di Golfo Aranci, organizza la 16ª edizione della “Festa della Paranza” a Calangianus. Il programma

L’associazione Turistica Proloco Aglientu vi invita alla 2° sagra della zuppa gallurese (suppa cuata) presso l’Anfiteatro comunale. Il dettaglio

Sabato 5 luglio torna a Priatu la Sagra delle Cozze. La manifestazione arriva alla sua 13esima edizione, organizzata dal Comitato Giovani Priatesi. Il programma

Libri al tramonto 2025 con lo spettacolo musicale Fiabe e canzoni di Asinara sabato 5 Luglio

presso l’Anfiteatro Comunale in Via Pascoli a Badesi. Scopri a che ora

L’Associazione Turistica Pro Loco Monti vi invita all’evento Cozze in piazza il 6 luglio 2025

in Piazza Regina Margherita. Vi aspettano le “Gustosissime” Cozze di OLBIA. Il programma

