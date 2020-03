La prevendita delle uova di Pasqua.

L’ASD Sportisola di La Maddalena supporta ogni anno la onlus Ail -associazione italiana contro le leucemie i linfomi e mieloma nelle gestione delle campagne #stelladinatale ed #uovodipasqua solidali. Gli importi ricavati dalla vendita delle uova di cioccolato nel periodo pasquale e delle Stelle di Natale, sono utilizzati interamente dai volontari di Ail Sassari per gestire gli appartamenti di Casa Ail, destinati ai pazienti oncologici ed alle loro famiglie e per proseguire l’assistenza domiciliare ed il supporto ai malati.

In ottemperanza alle disposizioni nazionali e regionali e, su direttiva della Onlus nazionale, si comunica l’annullamento della prevista vendita delle uova di cioccolato, evento già patrocinato dal Comune di La Maddalena e previsto nei giorni 27-28-29 marzo presso la Piazza Umberto I.

Si potrà, comunque prenotare il proprio uovo al cioccolato, al latte o fondente (entrambi i gusti adatti ai celiaci) al costo 12 euro entro il 25 marzo 2020. Le uova prodotte e realizzate in Sardegna dalla ditta Peano di Ozieri, si potranno pagare in anticipo o alla consegna (prevista dopo il 28 marzo) e a tutti verrà rilasciata regolare ricevuta. La consegna avverrà a domicilio. Prenotazioni via whatsapp al 3477284654 o mail sportisolamaddalena@gmail.com

