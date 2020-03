Il monito del sindaco durante un video-comunicato.

Continua la campagna informativa del Comune di La Maddalena e del suo sindaco Luca Montella circa gli aggiornamenti sulla pandemia del coronavirus. Dopo l’ultimo decreto del Governo, che prevede misure più restrittive rispetto al precedente di appena qualche giorno fa, atto a contenere e combattere la diffusione del coronavirus, il sindaco di La Maddalena Montella riprende, in un video-messaggio, i suoi cittadini circa la condotta e la messa in pratica del protocollo igienico-comportamentale.

Raccomandazioni severe e costruttive, ma pur sempre necessarie per riuscire a sconfiggere tutti insieme il virus e uscire dal tunnel. Nel video-comunicato, il sindaco Montella ricorda che la regola principe di questa battaglia è restare a casa, limitando le uscite ai soli casi di necessità lavorative, di fabbisogno e per urgenze mediche. Ricorda, quindi, con i primi richiami verbali, che non si può utilizzare la scusa dell’attività motoria per andare in giro in macchina a Caprera, che non si può andare a pescare e che non si può uscire in barca.

Il primo cittadino isolano si appella nuovamente al buon senso e alla collaborazione dei suoi concittadini, affinché vengano rigorosamente rispettate le norme di comportamento, ricordando che non metterle in pratiche significa mettere a rischio tutti quanti, e sopratutto deconcentrare gli sforzi messi in atto dalle forze dell’ordine nei controlli al porto durante gli sbarchi dai traghetti, nonché incorrere anche in sanzioni anche penali

Infine, è sempre presente tra le vie dell’isola, un mezzo comunale con altoparlanti che diffondono diversi messaggi che ripercorrono tutte le norme del protocollo da seguire.

