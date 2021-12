Prima arnia didattica a La Maddalena.

La prima arnia didattica d’Italia esposta al museo è stata inaugurata a La Maddalena. Si trova all’interno della sede museale Garibaldi, per omaggiare l’attività di apicultore dell’eroe dei Due Mondi.

Oltre 150 anni fa il generale aveva posizionato le prime tre arnie, a favo fisso, mobile e di paglia nell’isola di Caprera. L’amministrazione comunale di La Maddalena, tramite l’assessora all’ambiente Federica Porcu e le direttrice del museo Giannina Granara, ha voluto portare avanti il progetto, posizionando la prima arnia, presso la sede museale di Caprera. “Il progetto ha una visione innovativa e rivoluzionaria – afferma l’assessore Porcu – senza dubbio in evoluzione il quale prevede studi e monitoraggi, lezioni all’aperto. Un progetto fondamentale soprattutto per l’importanza che le api rivestono per la nostra sopravvivenza”.

All’inaugurazione erano presenti il sindaco Fabio Lai, il progettista apicoltore Luigi Manias ed il consigliere del Parco Nazionale Gianluca Mureddu ed una rappresentanza dell’assessorato regionale all’ambiente tramite il capo di gabinetto Emanuele Beccu. A fine convegno è stata data una dimostrazione tramite l’apertura della prima arnia mostrando già i primi risultati della produzione. “L’educazione delle nuove generazioni – afferma il consigliere Mureddu – e la promozione del territorio si legano indissolubilmente con progetti come questo. Siamo pronti a supportare il progetto Garibaldi apicolture con risorse finanziare e strategie di lungo periodo”.

Soddisfatta, per dirigere il primo museo italiano a ospitare un’arnia, anche la direttrice Giannina Granara, che ha annunciato tanti progetti, in sintonia con il Comune, per la valorizzazione del territorio. “Un atto necessario – afferma il sindaco Fabio Lai – per un progetto che non guarda solo all’aspetto economico e culturale ma anche e soprattutto per l’importanza che le api rivestono per l’ecosistema mondiale”.