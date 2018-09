La raccolta dei rifiuti a La Maddalena.

A quasi un mese dall’entrata in servizio della nuova società comunale La Maddalena Ambiente la situazione della raccolta dei rifiuti torna alla normalità. Ad iniziare dall’isola ecologica, che si presenta oggi in una veste inedita: container regolarmente svuotati, nessun accumulo di spazzatura agli angoli e persino la pavimentazione dell’area è stata ripulita. E tutto questo tenendo presente che è stata data ai cittadini la possibilità di conferire direttamente il proprio pattume tutti i giorni, esclusa la domenica, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.

Anche i sacchi abbandonati fuori dalle case sembrano un lontano ricordo, mentre l’amministrazione comunale è al lavoro per predisporre un nuovo capitolato con la società, che sia in grado di migliorare ancora il servizio puntando all’eccellenza. “Abbiamo smaltito tutto l’arretrato ed ora la raccolta è quasi a regime – spiega l’assessore all’Ambiente Gianluca Cataldi -. Abbiamo qualche ritardo su alcuni condomini e su alcune attività commerciali ma, per il resto, stiamo tornano alla normalità”.

Nelle prossime settimane la società La Maddalena Ambiente ha pianificato anche altri interventi, grazie all’arrivo di ulteriori mezzi dedicati. “Dobbiamo rinforzare le attività di recupero degli abbandoni – prosegue Cataldi – ma stiamo già programmando il nuovo capitolato, per offrire un servizio di eccellenza”.

