Le reliquie di Padre Pio arrivano a La Maddalena

Quattro giorni di celebrazioni per i fedeli.

Grande attesa a La Maddalena per accogliere le reliquie di Padre Pio dall’8 all’11 novembre.

Un grande evento per i fedeli di La Maddalena e non solo che potranno vedere i guanti con i quali ricopriva le stimmate, la sua sciarpa e l’ultimo saio indossato.

Le reliquie arriveranno assieme al guardiano del convento dei frati cappuccini di Pietralcina, padre Fortunato Girolamo, che le accompagnerà in questo viaggio. Sono previste numerose celebrazioni religiose in onore del santo di San Giovanni Rotondo. L’arrivo è previsto per venerdì mattina intorno alle 8 e 30 e per l’occasione la chiesa di La Maddalena sarà aperta dalle 7 e 30 alle 23.

Lunedì mattina la Santa Messa alle 8 e 30 con la ripartenza delle reliquie.

