Il piccolo stava male a causa di un virus.

A causa di un virus, una bambina di un anno e qualche mese, di La Maddalena era in preda a continui vomiti quando è arrivata all’ospedale ha trovato il reparto di Pediatria chiuso. In quel momento non era attivo neanche il turno di guardia pediatrica del pronto soccorso. Così la piccola è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, con una flebo attaccata per evitare la disidratazione. E’ polemica sul web e non solo.

