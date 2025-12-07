Telti diventa hub elettrico e digitale grazie al Progetto Polis

Il progetto Polis arriva nel comune di Telti.

Il comune di Telti entra ufficialmente nell’orbita del progetto Polis di Poste Italiane, segnando un passo strategico fondamentale verso la mobilità sostenibile e il superamento del divario digitale e territoriale. L’iniziativa, che vede i piccoli centri rurali e montani al centro di un piano di ammodernamento nazionale, mira a trasformare l’ufficio postale in uno “Sportello Unico” per i servizi digitali e la coesione sociale.

A Telti, l’impegno si concretizza non solo nel potenziamento dei servizi digitali, ma soprattutto nella creazione di un’infrastruttura cruciale per il futuro dei trasporti: una nuova rete di ricarica per veicoli elettrici. L’obiettivo principale del progetto è creare una rete di ricarica diffusa, particolarmente nelle aree meno servite, che spesso rimangono escluse dai grandi investimenti privati.

Poste Italiane installerà a Telti due tipologie di colonnine, pensate per diverse esigenze degli utenti e strategicamente posizionate nei parcheggi fronte Municipio: Colonnine Quick (2x22kW): queste unità offrono una ricarica accelerata (AC – Corrente alternata) ideale per chi sosta per un periodo più lungo, ad esempio per sbrigare commissioni in paese o per i residenti che parcheggiano l’auto per diverse ore. Colonnine Fast DC (50kW): questa è la soluzione a ricarica rapida (DC – Corrente continua), essenziale per i viaggiatori di passaggio che necessitano di un “pieno” di energia in tempi brevi per poter proseguire il loro itinerario.

La combinazione di queste due tecnologie garantisce che la stazione di Telti sia accessibile a tutti e risponda alle esigenze sia del turismo elettrico di passaggio che della mobilità quotidiana locale. L’iniziativa va ben oltre la semplice installazione di infrastrutture. L’adesione di Telti al Progetto Polis genera una serie di benefici interconnessi che toccano il cuore dello sviluppo territoriale: L’implementazione delle colonnine è un chiaro incentivo per i residenti e i visitatori a scegliere veicoli a zero emissioni, contribuendo direttamente alla riduzione dell’inquinamento atmosferico locale e acustico. Rendendo Telti un punto di sosta affidabile e moderno sulla mappa della mobilità elettrica, il progetto ne valorizza l’attrattività. I viaggiatori elettrici saranno incoraggiati a fermarsi, generando opportunità per le attività commerciali locali.

L’infrastruttura di ricarica si integra con l’obiettivo più ampio di Polis: attraverso gli uffici postali digitalizzati, i cittadini di Telti potranno accedere a servizi della Pubblica Amministrazione con facilità, riducendo il divario digitale con i grandi centri urbani. L’uso di veicoli elettrici, laddove l’energia proviene da fonti rinnovabili (come è prassi per Poste Italiane nelle nuove installazioni), promuove l’uso di energia pulita e rafforza il concetto di territorio sostenibile.

L’impegno congiunto di Comune di Telti e Poste Italiane mira dunque a innescare un circolo virtuoso che connette la tutela ambientale all’innovazione sociale, posizionando Telti come un modello di coesione sociale e territoriale nel cuore della Gallura. L’obiettivo finale è chiaro: non lasciare indietro nessun Comune nella transizione ecologica e digitale.