I reperti del museo di La Maddalena.

I reperti del museo Lamboglia di La Maddalena saranno restaurati. Sono stati stanziati circa 190mila euro del mistero della Cultura e inseriti nella programmazione triennale 2021-23. A comunicarlo è Gianluca Lioni, portavoce di Dario Franceschini. “Il nostro contributo vuole essere un segnale di fiducia alla volontà espressa dall’amministrazione comunale di rilanciare la struttura – ha detto –, una delle prime realtà di archeologia navale in Italia, da troppo tempo colpevolmente trascurata”.

La giunta comunale ha approvato anche il progetto preliminare per ristrutturare anche il museo. Oltre al restauro dei reperti, di cui ci sono già i fondi, l’amministrazione comunale vorrebbe rendere dare servizi in più al museo Lamboglia. Il progetto, infatti, prevede l’ampliamento della sede con servizi nuovi, come un bar, un bookshop, i bagni e strumenti multimediali.

