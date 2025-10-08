Ripartono i lavori per il parcheggio di La Maddalena

I lavori per il parcheggio di La Maddalena.

Come preannunciato nei mesi scorsi, sono ripresi dopo la pausa estiva i lavori per la realizzazione del parcheggio multipiano di via La Marmora a La Maddalena. La sospensione delle operazioni, avvenuta prima della stagione calda, aveva permesso di rendere l’area immediatamente disponibile, offrendo circa 40 posti auto durante il periodo di massimo afflusso turistico sull’isola.

Con il completamento del periodo di massima presenza e la ripartenza del cantiere, non è più consentito parcheggiare all’interno dell’area interessata. Questo provvedimento si rende necessario per permettere l’ultimazione dei lavori che promettono di risolvere, almeno in parte, la cronica carenza di spazi per la sosta.

Il progetto prevede la costruzione, a stralci, di un parcheggio multipiano che, una volta completato, aggiungerà circa 40 nuovi parcheggi per ogni piano realizzato. L’opera è vista come cruciale per migliorare l’organizzazione del traffico e la fruibilità del centro abitato.

I lavori continuano, e l’amministrazione invita residenti e visitatori a prendere nota del divieto di sosta e a utilizzare aree alternative, in attesa della consegna finale di una struttura che si preannuncia fondamentale per la mobilità dell’isola.

