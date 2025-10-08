Il sindaco di Calangianus attacca ancora Asl Gallura

Calangianus è ancora senza medici di famiglia e il sindaco torna attacco della Asl per la gestione del palliativo Ascot. “Comunicazione urgente per gli ex assistiti del Dott. Loddo e della Dott.ssa Tusacciu – scrive il primo cittadino Fabio Albieri -. Ad oggi, nonostante le ripetute e pressanti sollecitazioni rivolte alla Direzione Aziendale della ASL Gallura, non è stato ancora comunicato il calendario del servizio Ascot per questa settimana”.

La comunità è in difficoltà e non arriva neanche la soluzione tampone che dovrebbe alleviare i danni. “Dopo la già grave impossibilità di ottenere nuovi medici di base – continua il sindaco di Calangianus -, ora ci troviamo anche senza il servizio Ascot. Che dovrebbe garantire almeno l’assistenza primaria ai tanti cittadini rimasti scoperti. La cosa più vergognosa è l’assoluto silenzio da parte della Direzione: nessuna risposta, nessuna comunicazione, nessuna spiegazione. Un atteggiamento inaccettabile nei confronti di una comunità che chiede solo il rispetto di un diritto fondamentale: la salute. Una situazione non più sostenibile, che richiede un intervento immediato e risolutivo”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui