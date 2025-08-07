Giudice nuova Presidente del Parco Nazionale di La Maddalena

Rosanna Giudice è nuova presidente del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena.

Dopo un’attesa di quasi due anni, il Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena ha finalmente una nuova guida. Oggi, 7 agosto 2025, il Ministero dell’Ambiente ha firmato il decreto di nomina ufficiale che sancisce l’inizio del mandato di Rosanna Giudice come Presidente dell’Ente.

La nomina di Giudice mette fine a un lungo periodo di vacatio che aveva lasciato il Parco senza una guida stabile, un’incertezza che si conclude con una decisione attesa e accolta con grande favore. La nuova Presidente si appresta a prendere le redini di uno dei parchi nazionali marini più affascinanti d’Italia, un ecosistema prezioso che necessita di una gestione attenta e lungimirante.

Il suo insediamento segna un nuovo inizio e apre la strada a nuove politiche volte alla tutela ambientale, alla valorizzazione del territorio e allo sviluppo sostenibile. Il Direttore e tutto il personale dell’Ente Parco hanno espresso il loro entusiasmo per la nomina, dichiarandosi pronti a collaborare strettamente con la Presidente per il futuro dell’arcipelago e per affrontare le sfide che attendono l’area protetta.

Con la nomina di Rosanna Giudice alla guida del Parco, si rinnova l’impegno per la salvaguardia di un patrimonio naturale unico e per la promozione di un turismo rispettoso e consapevole, elementi cruciali per il benessere e la prosperità del territorio.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui