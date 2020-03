Rottura della condotta, possibili interruzioni dell’acqua a La Maddalena

L’erogazione dovrebbe tornare normale in giornata.

Le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono a lavoro a La Maddalena per riparare due improvvisi guasti nella rete idrica individuati in via Morosini e all’angolo tra via Terralugiana e via Brigata Sassari. Le due rotture hanno causato un improvviso abbassamento dei livelli nel serbatoi determinando un abbassamento della pressione in rete e temporanee interruzioni dell’erogazione.

Per far fronte ai disagi, sono state aumentate le portate d’acqua in arrivo alla Maddalena tramite le due condotte sottomarine: la prima proveniente da Punta Nera a Palau, che porta l’acqua prodotta dal potabilizzatore di Pedra Majore, e la seconda proveniente da Cannigione che garantisce il rifornimento dal potabilizzatore dell’Agnata.

Il servizio rientrerà a pieno regime in giornata a lavori conclusi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

