Delirio per un medico a La Maddalena: click day col sito in tilt e anziani in coda alla Asl

Caos a La Maddalena per la scelta del medico

Se a La Maddalena i cittadini prima lottavano per l’ospedale e il punto nascita ora si ritrovano in fila per avere almeno un medico di base. Tra pensionamenti e rotazioni provvisorie, da tempo ci sono soluzioni provvisorie e disservizi per i pazienti, soprattutto quelli meno giovani. Oggi era prevista una svolta, ma si è rivelata un pasticcio. L’ennesimo. I maddalenini avevano due opzioni, attaccarsi al computer per il click day o mettersi in coda negli uffici di Padule. Da una parte sito in tilt e attese vane, dall’altra ci sono anziani in coda con ressa.

“I Medici di Medicina Generale Luigi Morra e Paolo Brambilla cesseranno dal loro incarico provvisorio il 7 luglio e contestualmente diventeranno Medici titolari di incarico”. Così annunciava Asl Gallura il 23 giugno. “Proprio dal 7 luglio saranno attivate le modalità di scelta, sia online che allo sportello della Casa di Comunità”. In queste settimane c’erano già code e problemi negli uffici di Padule e oggi il problema ha interessato sia chi era in coda sia chi è rimasto davanti a uno schermo.

L’intervento del sindaco

“A seguito degli innumerevoli disservizi che mi sono stati segnalati questa mattina da moltissimi cittadini in difficoltà – spiega il sindaco Fabio Lai -, ho provveduto a contattare i vertici Asl Gallura, sia parte tecnica che politica, per avere informazioni dettagliate in merito. Mi è stato riferito che provvederanno a pubblicare nella loro pagina, un comunicato ufficiale che chiarirà la problematica di carattere tecnico.

Una situazione delicatissima e difficile che ci coinvolge tutti, personalmente non ho partecipato al click day e non lo farò, ritengo che sia importante dare priorità a persone fragili e/o anziani, una precedenza che avrei previsto se fosse stata mia diretta competenza. Rimango ovviamente a completa disposizione di tutti i cittadini che eventualmente necessitano di un tramite con la Asl Gallura per particolari condizioni di emergenza”.

