L’Hotel Capo d’Orso di Palau nel top network mondiale.

L’Hotel Capo d’Orso Thalasso & Spa 5, situato nel Parco di Cala Capra con vista sul Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena e la Costa Smeralda, ha recentemente ottenuto un prestigioso riconoscimento entrando a far parte di Virtuoso, il network internazionale che riunisce le migliori strutture ricettive di lusso al mondo. Questo risultato segue l’ingresso dell’hotel in The Leading Hotels of the World, frutto di un importante ciclo di investimenti dedicati alla ristrutturazione di camere esclusive, come le Junior Suite Executive e le Suite Caprera Open Space, caratterizzate da un design mediterraneo arricchito da artigianato locale, oltre al restyling delle aree benessere e dei giardini.

Virtuoso, fondato nel 1951 negli Stati Uniti, conta oltre 2.300 professionisti del turismo di lusso e si rivolge a una clientela interessata a esperienze autentiche, personalizzate e sostenibili. Il direttore generale di Delphina hotels & resorts, Libero Muntoni, ha sottolineato come questa affiliazione rafforzi la presenza dell’hotel nei mercati strategici internazionali, tra cui Usa, Australia ed Emirati, confermando l’hotel come un brand di eccellenza e lusso sostenibile.

L’hotel offre un’oasi di relax ai piedi della Roccia dell’Orso, con una marina privata e imbarcazioni per escursioni nelle isole. La cucina è un altro punto di forza, con il Ristorante Paguro, inserito nella Guida Ristoranti 2025 del Gambero Rosso, che propone specialità di mare freschissime. Il centro Thalasso & Spa L’Incantu regala un’esperienza rigenerante grazie alla talassoterapia e ai massaggi immersi nella natura mediterranea. Per completare l’offerta, sono disponibili attività come golf panoramico, voli in elicottero dall’aeroporto di Olbia e tour nautici con skipper esperti, garantendo servizi esclusivi e un’ospitalità di alto livello.

