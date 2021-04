I dati sul coronavirus a La Maddalena.

Scendono i contagi a La Maddalena che ora conta 11 casi di coronavirus, 10 in meno rispetto all’ultimo aggiornamento. Nell’ultima settimana si registra un solo nuovo caso e 11 guariti, mentre i ricoverati restano 2.

“Sono davvero contento di poter dare delle buone notizie. La curva dei contagi, che è il dato reale di cui tener conto, si è quasi azzerata, registrando un solo caso anche questa settimana – commenta il sindaco Fabio Lai – . Rinnovo il nostro abbraccio a tutti i positivi che in questo momento sono costretti a stare a casa e ai nostri due concittadini ricoverati”.

“I vaccini effettuati a La Maddalena al momento sono quasi 2mila – aggiunge il primo cittadino – . Come sempre ringrazio i medici, gli infermieri del Paolo Merlo e L’Unità Usca che stanno lavorando tantissime ore al giorno per noi limitando al minimo qualsiasi tipo di disagio in una situazione generale complessa”.

