Servitù militari, a La Maddalena più di 800mila euro di fondi

La Maddalena tra i comuni più gravati dalle servitù militari.

A La Maddalena la Regione darà un contributo di 800mila euro, ovvero il 16% dei finanziamenti contro le servitù militari. La Giunta regionale ha deliberato 5.124.524 di finanziamenti nel corso dell’ultima seduta. Questi sono destinati alle aree della Sardegna nelle quali le esigenze militari incidono maggiormente sull’uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale.

Ai fini dell’erogazione delle risorse statali, il territorio della Sardegna interessato era stato suddiviso in quattro “macro aree”. Queste comprendono La Maddalena, Poligono di Capo Frasca – Aeroporto di Decimomannu, Poligono di Salto di Quirra – Capo San Lorenzo, Poligono di Capo Teulada, tutte beneficiarie di una quota di risarcimento, ora rivista nella percentuale e nei calcoli.

A ognuna di esse è stata assegnata una quota di contributo. Oltre a La Maddalena, sono destinate ad altri comuni, come Arbus, Villasor e Decimomannu. Questi ultimi hanno ottenuto 25% pari a 1.281.131 per le aree di Poligono di Capo Frasca – Aeroporto Decimomannu. Il 40% dei contributi sono stati destinati a Villaputzu, Perdasdefogu, Villagrande Strisaili, Ulassai per le aree del Poligono di Salto di Quirra – Capo San Lorenzo. I paesi hanno ricevuto 2.049.811. Il 19% sono stati distribuiti a Teulada e Sant’Anna Arresi, per il Poligono di Capo Teulada, ovvero 973.660 euro.

Guardando invece a ciascun Comune ricompreso nelle varie aree, se al Comune di la Maddalena vanno come detto 819.924 euro (16%), ai Comuni di Arbus, Villasor e Decimomannu (Poligono di Capo Frasca – Aeroporto Decimomannu ) vanno rispettivamente 512.452 euro (40%), 512.452 euro (40%), 256.226 euro (20%). Ai Comuni di Villaputzu, Perdasdefoghu, Villagrande Strisaili, Ulassai (Salto di Quirra – Capo San Lorenzo) vanno rispettivamente 819.924 euro (40%), 512.452 euro (25%), 409.962 euro (20%), 307.471 euro (15%). Infine, ai Comuni di Teulada e Sant’Anna Arresi (Capo Teulada) vanno rispettivamente 817.874 euro (84%) e 155.785 (16%).

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui