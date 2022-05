La proposta del sindaco di La Maddalena.

Rilanciare La Maddalena non solo come meta balneare, partendo dalla riqualificazione del patrimonio militare. Il sindaco Fabio Lai ha incontrato il sottosegretario di Stato al Ministero della difesa la senatrice Stefania Pucciarelli ed il senatore Psd’az Carlo Doria, per pianificare strategie programmatiche condivise fra comunale e Marina Militare.

L’idillio fra l’amministratore Lai e le stellette continua e porta a segno importanti risultati per la collettività. È di pochi mesi fa, infatti, il protocollo per l’apertura della struttura sportiva del Faravelli, inutilizzata dal 2008, alle associazioni sportive locali. Così come la grande collaborazione per la campagna vaccinale in ausilio della collettività che ha visto la Marina Militare mettere a disposizione personale sanitario e logistica.

Si apre, quindi, un ulteriore scenario ed il primo cittadino chiede collaborazione per condurre il paese verso un nuovo modello di paese turistico. “Non più solo meta balneare” ha affermato Lai, ma tanto altro ancora. “Siamo pronti ad aggredire importanti mercati come quello del turismo culturale che permetterà di avere particolare appeal verso un determinato target di visitatori. In questo scenario – conclude – alcune strutture della Marina, se riconvertite, possono giocare un ruolo fondamentale nel cambiamento copernicano che abbiamo in mente per il centro storico”.