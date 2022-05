Polemiche per le giostre a Olbia.

Giostre troppo care e polemiche tra le mamme di Olbia. A smentire i prezzi dichiarati dai genitori sul costo esorbitante delle attrazioni per la festa di San Simplicio, sono i proprietari del luna park Wonderland, vincitori del bando per occupare il suolo di Fausto Noce.

Non ci sarebbero, quindi, aumenti di prezzo e costi spropositati come lamentato dalle mamme dei piccoli fruitori del luna park dei Duville. “Il listino è stato concordato da una commissione di gara – fanno sapere – ed è visibile all’entrata del parco giochi a disposizione della clientela. Inoltre, sono stati consegnati all’amministrazione 5mila biglietti promozionali da distribuire nelle scuole di Olbia”.

La direzione del Wonderland fa sapere, inoltre, di non aver cambiato i prezzi, che sono gli stessi del 2014, anno in cui si è partecipato al bando per la prima volta. “Nonostante l’incremento dei prezzi del gasolio non si è voluto aumentare il costo per l’utenza”, dichiarano.