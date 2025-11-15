Spacciavano droga a La Maddalena, due arrestati e un denunciato

Tre arresti per spaccio di marijuana a La Maddalena.

Nella notte, un’operazione congiunta dei carabinieri della stazione di La Maddalena e dell’equipaggio della motovedetta CC N811 “Monteleone” ha portato all’arresto di due uomini e alla denuncia di un terzo, nell’ambito di un’indagine mirata a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti sull’isola. L’attività, sviluppata grazie a un’intensa azione info-operativa, ha permesso di individuare movimenti sospetti di due soggetti a bordo di un’auto di ritorno da Palau, successivamente sottoposta a controllo durante la traversata marittima. La perquisizione del veicolo ha consentito di rinvenire oltre 100 grammi di cocaina pura, occultata all’interno dell’auto, di cui i due occupanti hanno ammesso la detenzione.

Durante lo stesso intervento, è stato fermato un terzo uomo, nei confronti del quale sono emersi gravi indizi di coinvolgimento nell’attività illecita. Le verifiche hanno portato al sequestro di circa 100 grammi di marijuana e di una somma in contanti di circa 5.000 euro. Successive perquisizioni domiciliari hanno permesso di rinvenire materiali ritenuti utili alla preparazione e al confezionamento della droga, tra cui bilancini di precisione, sostanze da taglio e altri strumenti riconducibili allo spaccio.

Gli arrestati sono stati accompagnati presso le proprie abitazioni in regime di arresti domiciliari, come disposto dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania, che ha coordinato l’attività investigativa. L’operazione ha così disarticolato un piccolo ma ben organizzato gruppo attivo nello spaccio di stupefacenti sull’isola, impedendo che le loro attività potessero alimentare ulteriormente il mercato locale.

