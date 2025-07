Spettacolo e passione al “Pallone d’oro Kids” di La Maddalena

Il “Pallone d’oro Kids” a La Maddalena.

Si è conclusa a La Maddalena la manifestazione sportiva del “pallone d’oro kids” dopo due giorni di emozionantissime sfide di calcio con il format dell’uno contro uno. Una manifestazione inserita nel ricco calendario eventi sportivi che l’amministrazione ha programmato per valorizzare il prestigioso titolo di “isola europea dello sport“, prima isola d’Italia ad ottenere questo riconoscimento internazionale.

Trentadue ragazzi, categoria esordienti, si sono sfidati nel campo da calcetto montato in piazza Garibaldi, trasformata in un mini stadio per l’occasione. Tantissime presenze che hanno reso l’atmosfera davvero speciale hanno regalato, soprattutto grazie alle splendide giocate dei bambini, uno spettacolo unico nel suo genere. Si sono qualificati alle fasi finali Tommaso Cardu, Nicolas Delogu, Mattia Monni e Cristian Piredda risultando essere gli esordienti più forti. Semifinali equilibratissime dove ogni risultato era possibile. In finale la spunta di misura Tommaso Cardu che viene premiato con il pallone d’oro.

“È stato bellissimo seguire l’organizzazione di questo evento – afferma l’assessore Adriano Greco – in questi due giorni si è respirata una atmosfera incredibile, quando ho percepito la felicità negli occhi di tutti i bambini ho realizzato che avevamo centrato in pieno l’obiettivo perché era proprio a questo che volevamo arrivare. Oltre all’importanza di valorizzare il nostro prestigioso titolo di isola europea dello sport e di investire nel turismo sportivo – conclude Greco – quello che per noi contava davvero era regalare forti emozioni a tutti i ragazzi”.

“Questi ragazzi ci hanno regalato emozioni su emozioni – afferma il sindaco Fabio Lai – due giorni di sport meravigliosi. Abbiamo assistito a lezioni di calcio e di sportività. Al termine di ogni gara, indipendentemente dal risultato, si abbracciavano forte prima di uscire dal campo. Tutto questo è bellissimo. La qualità del torneo era davvero alta, penso che abbia stupito in tanti, abbiamo assistito a bellissime giocate che hanno dato grande spettacolo”.

