Paura nel porto di Palau, auto cade in acqua: cosa è successo

Paura per un’auto caduta in acqua nel porto di Palau.

Stamane, al porto di Palau, una Ford Focus è precipitata in mare dal Molo 3. Il conducente, un giovane di origine romena, ha dimostrato prontezza e sangue freddo uscendo dall’auto attraverso il finestrino pochi istanti prima che il veicolo affondasse. Dopo essere arrivato alla banchina, scosso ma illeso, il giovane è rientrato nella sua abitazione senza riuscire a lanciare l’allarme, poiché gli uffici portuali erano chiusi e il telefono era rimasto dentro l’auto.

A notare la scena è stato il comandante della nave Delcomar, che ha allertato immediatamente i soccorsi. La Capitaneria di Porto di La Maddalena, con il supporto di un sub, ha verificato che l’abitacolo fosse vuoto, mentre una gru speciale ha consentito il recupero del veicolo durante la mattinata. Le autorità, con il supporto dei carabinieri di Palau, hanno avviato le indagini per ricostruire le cause dell’incidente, ancora da chiarire: tra le ipotesi un guasto ai freni o una distrazione del conducente.

A causa della presenza dell’auto sul fondo, le prime corse del traghetto Maddalena Lines sono state temporaneamente spostate al Molo 1. Le condizioni del giovane sono buone, e la sua prontezza nel mettersi in salvo si è rivelata determinante per evitare conseguenze più gravi.

