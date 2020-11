I bellissimi esemplari a Budelli.

La spiaggia “rosa” di Budelli è una vera e propria unica bellezza. Lo sono così anche i suoi “abitanti” scoperti tra le rocce spettacolari della battigia. Come la meravigliosa sabbia anche le cavallette si tingono di rosa. Gli esemplari scoperti da poco sono stati fotografati dalla guida ambientale escursionistica Emanuela Zedda.

Si tratta di un esemplare di Oedipoda coerulescens, cavalletta alata di medie dimensioni. L’animale si è mimetizzato sul granito, diventando rosa. La caratteristica principale di questo insetto, infatti, è la sua capacità mimetica. In base al substrato, presentano livrea grigia, nerastra, bruna o rossiccia. Questa specie ha due ali azzurre con banda nera e apice trasparente. È presente in tutta Italia e in Gallura. Soggiorna in ambienti aridi, rocciosi, sassosi e soleggiati con vegetazione rada da luglio a novembre.

