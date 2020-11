La vigilanza a San Simplicio a Olbia.

Stop agli assembramenti a San Simplicio. Il parroco don Tamponi ha trovato una soluzione per evitare l’episodio di domenica scorsa. Vigilanza e misuratori elettronici della temperatura. Ovviamente ci saranno anche entrate contingentate, ma quelle c’erano già anche domenica scorsa.

“Per evitare gli assembramenti avevo organizzato 4 messe e diviso i ragazzi del catechismo in gruppi di 4 – ha detto don Tamponi -. Il problema è che si sono presentati poi tutti alle nove”. D’ora in avanti più sicurezza anche a San Simplicio. “I genitori devono attenersi agli orari di messa indicata dalle catechiste e chi aspetta i bambini in piazza deve rispettare il distanziamento sociale”, ha concluso il parroco.

