La Maddalena, successo per “Arcipelago no limits” contro la plastica

L’iniziativa contro la plastica a La Maddalena.

Un impegno per la tutela del mare ha caratterizzato la quindicesima giornata ambientale “Arcipelago no limits“, promossa dai volontari di “Un arcipelago senza plastica” con il sostegno del Comune di La Maddalena e dell’Ente Parco. L’iniziativa ha portato al recupero di oltre quattro tonnellate di rifiuti tra fondali, coste e aree interne dell’arcipelago, confermando l’efficacia di una rete che unisce cittadini, istituzioni e realtà produttive locali.

Circa 230 persone hanno partecipato all’evento, tra cui il direttore marittimo di Olbia Gianluca D’Agostino, il comandante della Guardia Costiera di La Maddalena Vittorio Vanacore, il sindaco Fabio Lai, la vice Federica Porcu e il consigliere Luca Falchi. In mare, le operazioni sono state supportate da motonavi, gommoni e motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza, mentre il trasporto dei volontari è stato offerto dalla compagnia Delcomar.

Prima dell’inizio delle operazioni, un omaggio floreale ha ricordato tre carabinieri recentemente scomparsi. Fondamentale è stato il contributo di imprese locali, cooperative e centri velici, che hanno reso possibile una giornata interamente autofinanziata dai volontari. I dirigenti presenti hanno elogiato l’iniziativa, sottolineando come la passione e il senso di appartenenza della comunità possano trasformarsi in azioni concrete a favore dell’ambiente, rafforzando il messaggio di un arcipelago più pulito e sostenibile.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui