La Maddalena svela il nuovo palazzetto per lo sport

Il nuovo palazzetto dello sport di La Maddalena.

La Maddalena celebra i 50 anni della società di volley Us Garibaldi svelando al contempo un ambizioso progetto per il futuro dello sport locale: il nuovo palazzetto dello sport. L’iniziativa, annunciata dal palco durante i festeggiamenti, si inserisce nel contesto del riconoscimento internazionale “Isola europea dello sport 2025”, che ha visto La Maddalena diventare la prima isola italiana a ricevere il prestigioso titolo. Il progetto, mostrato al pubblico con un rendering a sorpresa, prevede una struttura moderna con spazi adeguati e pavimentazione taraflex omologata per competizioni internazionali, capace di ospitare eventi di alto livello.

Il sito individuato si trova accanto allo stadio di calcio Salvatore Zichina, terreni recentemente acquisiti dal Comune grazie a un accordo con la Regione. Secondo l’amministrazione, il nuovo palazzetto completerà la cosiddetta cittadella dello sport, già arricchita da un campo da calcio a 9 per i giovani e da due strutture per calcetto e tennis nell’area dell’ex caserma Faravelli. Le aree saranno inoltre collegate al centro storico da una pista ciclabile, il cui secondo tratto è in corso di realizzazione.

