L’acqua torna potabile nella zona dell’aeroporto di Olbia

Nuova ordinanza sull’acqua nella zona dell’aeroporto di Olbia, stavolta è potabile

Il sindaco di Olbia ha firmato l’ennesima ordinanza che riguarda l’acqua nella zona dell’aeroporto di Olbia: torna potabile. Le ultime due erano negative, ora quella positiva: un’altalena di divieti, come capita da anni. Nell’ultimo periodo era arrivata l’ordinanza col divieto di consumarla. Ad agosto la Asl aveva riscontrato una presenza eccesiva di Trialometani, con conseguente ordinanza di divieto da parte del Comune. Nei giorni scorsi era arrivato un peggioramento: in quell’acqua c’erano anche troppi Batteri coliformi.

Ora c’è stato un nuovo sopralluogo con prelievo da parte dei tecnici della Asl e la buona notizia. Dall’analisi “emerge la rispondenza delle acque ai requisiti minimi di cui alle parti A e B dell’allegato I del

D.Lgs. 31/2001, con particolare riferimento ai parametri Coliformi totali, Escherichia Coli ed

Enterococchi intestinali“.

Con questa nuova comunicazione il sindaco ha firmato la nuova ordinanza che cancella le due precedenti e consente di bere l’acqua nella zona dell’aeroporto.

