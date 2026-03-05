Addio a Pietro, aveva solo 52 anni: l’ultimo saluto a Padru

L’addio a Pietro Pudda nella chiesa parrocchiale di Padru.

Grande dolore a Padru per la prematura scomparsa di Pietro Pudda, venuto a mancare all’età di 52 anni. La famiglia ha comunicato la perdita con un messaggio carico di commozione, annunciando che Pietro Pudda è scomparso prematuramente, lasciando un vuoto difficile da colmare tra le persone che gli erano più vicine. A darne il triste annuncio sono la figlia Gisella, insieme a Giovanni Maria, il fratello Raimondo con Carmela e le sorelle Maria Pina con Antonio e Gian Franca con Angelo. Accanto a loro anche i nipoti Roberto e Marika, oltre a tutti i familiari che in queste ore stanno ricevendo numerosi attestati di vicinanza e cordoglio.

Il paese di Padru si stringe attorno alla famiglia colpita dal lutto. In paese la notizia ha suscitato partecipazione e commozione, con molti cittadini che ricordano l’uomo e condividono il dolore dei suoi cari per una perdita avvenuta in modo così improvviso e in un’età ancora relativamente giovane. Le esequie sono state fissate per oggi, giovedì 5 marzo. Il rito funebre sarà celebrato nel pomeriggio, alle ore 15:30, nella chiesa parrocchiale di San Michele a Padru. Il corteo funebre partirà dall’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. In quell’occasione parenti, amici e conoscenti potranno riunirsi per l’ultimo saluto a Pietro Pudda e per manifestare la propria vicinanza alla famiglia in questo momento di grande dolore.

