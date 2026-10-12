“Un arcipelago senza plastica”, tonnellate di rifiuti a La Maddalena

Nuova raccolta dei volontari nell’arcipelago maddalenino

Nuovo grande successo per i volontari di “Un arcipelago senza plastica“, raccolte altre sei tonnellate di rifiuti a La Maddalena.

Sabato 10 ottobre c’è stata la 17esima edizione della giornata ambientale ‘Arcipelago no Limits’. Manifestazione organizzata in collaborazione con la Guardia Costiera, Comune e Ente Parco. Hanno partecipato il direttore marittimo di Olbia Gianluca D’Agostino, il Comandante della Guardia Costiera Alessandro Cingolani, delle scuole sottufficiali Francesco Maffiola e diversi ufficiali. Presente il vice sindaco Federica Porcu, l’assessore Luca Falchi e i consiglieri Roberto Sirena e Giovanni Delogu“. Circa trecento i partecipanti”.

Due barche, un motore e montagne di “rumenza”

Raccolte “circa 6 tonnellate di rifiuti. C’erano due imbarcazioni, grossi pezzi di vetroresina, lunghe reti da pesca, copertoni di camion e auto, un motore fuoribordo, cavi di ferro e ferro vario. Poi un mare di plastica, tra loro un grosso contenitore di olio bruciato e una grossa bottiglia con all’interno benzina. Anche la pulizia dei fondali hanno dato i suoi risultati grazie all’impegno dei diving Area 11, La Maddalena diving center, gli Ots, privati e sub della Guardia Di Finanza di Cagliari. Tutto questo grazie ai mezzi navali a disposizione: traghetto della Ditta Delogu e lo scarrabile di La Maddalena Ambiente, 3 motovedette della Guardia Costiera e Guardia di Finanza, trenta gommoni (grazie anche all’area Marina Protetta Capo Testa Punta Falcone). A disposizione le motonavi di Lady Luna, Orient Express di La Maddalena, Pegaso (Consorzio del Golfo di Cannigione), e Uragano (Consorzio delle Bocche di Santa Teresa)”.

“Una menzione spetta anche alla compagnia di Navigazione Delcomar, Ma&Ma, alla società Neddittas, che ha donato 100 Kway ai volontari, l’associazione sacco pulito, che ha fornito materiale, Conad e Nonna Isa. Hanno partecipato volontariamente alla raccolta, una rappresentanza di Volontari in Ferma Iniziale del corso “Hephaestus”. I VFI hanno contribuito sia nelle acque dell’arcipelago (capo corso e vice capo corso), sia nelle aree militari di isola chiesa (50 vfi con un’aliquota di inquadratori). Questi militari giureranno il 16 ottobre nella scuola Sottufficiali di La Maddalena. La società Sub’s che ha messo a disposizione sette gommoni e relativo personale, la cooperativa Semata con le guide del parco”.

“Le zone ripulite riguardano tutte le isole dell’arcipelago, dove è stato raccolto un mare di materiale. Prima di raggiungere tutte le mete c’è stata la commemorazione davanti lo specchio acqueo della Madonnetta di parenti e amici recentemente scomparsi”.

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