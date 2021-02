L’ordinanza del sindaco di La Maddalena.

Prorogata la chiusura dell’intero Istituto scolastico di Via Carducci a La Maddalena. Dopo la conferma di un caso di variante in inglese del coronavirus, oltre ai protocolli sanitari adottati, il sindaco Fabio Lai ha emanato una nuova ordinanza disponendo la chiusura del plesso fino al 7 marzo.

Le persone sono state tracciate in maniera celere ed nel fine serata erano già tutte in quarantena. Proseguono anche oggi l’esecuzione dei tamponi per scongiurare il rischio di nuovi contagi, nella giornata di ieri sono stati 70 i test effettuati. “Situazione difficile ma sotto controllo, la competenza delle squadre speciali Usca è stata nuovamente determinante”, ha commentato il primo cittadino.

