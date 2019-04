La manifestazione benefica a La Maddalena.

Anche per il 2019 l’AIL, l’associazione italiana contro le leucemie-linfoma e mieloma onlus, promuove in più di 5000 piazze italiane la campagna Uova di Pasqua Ail, per favorire la ricerca e sostenere le 81 sezioni provinciali Ail che affiancano i maggiori centri ematologici italiani.

A La Maddalena, sarà l’ASD Sportisola a promuovere, per il secondo anno consecutivo, la vendita delle uova di cioccolato Ail per conto della sede provinciale di Sassari. La manifestazione, patrocinata a livello locale dal Comune, avrà luogo da oggi, venerdì 5 aprile, dalle ore 15.30 in piazza Garibaldi (lato Comune) e proseguirà sabato 6 e domenica 7 solo mattina e fino ad esaurimento scorte.

Il costo di un singolo uovo, ai gusti latte e fondente, entrambi adatti ai celiaci, è sempre di 10 euro e, l’intero ricavato verrà devoluto alla sede Ail di Sassari che in 25 anni, grazie alla guida della dottoressa Rimini Fiori, ha realizzato importanti iniziative a favore dei pazienti oncologici del nord Sardegna, come la creazione della casa alloggio, l’acquisto di macchinari ed attrezzature mediche e l’assistenza domiciliare.

Le uova di cioccolato sono dell’azienda ozierese Peano. Per le prenotazioni si può contattare sportisola ASD al numero di tel 3477284654 o tramite mail info@sportisola.it.

