A La Maddalena via alla disinfestazione degli insetti: cosa sapere

La disinfestazione a La Maddalena.

L’amministrazione comunale di La Maddalena prosegue con gli interventi contro zanzare, pulci e blatte, previsti l’8 e il 9 gennaio dalle 22 alle 6. Le operazioni coinvolgeranno sia il centro storico sia le periferie, con l’uso di termonebbiogeni per le fognature il primo giorno e atomizzatori il secondo.

Il Comune raccomanda di rispettare alcune precauzioni: evitare il contatto degli animali con gli insetticidi, ritirare panni stesi e oggetti esposti all’aperto, coprire eventuali orti e colture con teli, e spegnere aspiratori o condizionatori esterni. Le finestre dovranno restare chiuse per un’ora dopo gli interventi. Se le condizioni meteo non permettessero l’operazione, le date saranno rinviate. La collaborazione dei cittadini è essenziale per garantire l’efficacia e la sicurezza dei trattamenti.

