Addio a Omar Fraccarollo.

Palau è in lutto per la scomparsa di un ex abitante di Palau. Omar Fraccarollo aveva solo 55 anni e per 30 anni ha vissuto nel paese per poi trasferirsi a Villabartolomea, in provincia di Verona.

L’uomo lascia due figli di 12 anni. Ad annunciare la scomparsa dell’uomo è il parroco del paese, Don Paolo. “A tutti i familiari vadano le nostre più affettuose condoglianze – ha scritto sui social – Il Signore lo accolga nella Sua pace”.

