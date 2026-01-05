Villaggio americano a La Maddalena diventato città fantasma – FOTO

Il villaggio La Trinità a La Maddalena.

A La Maddalena, in località La Trinità, sorge un villaggio dove il tempo sembra essersi fermato bruscamente al 2008. È il cosiddetto “Villaggio Americano”, un tempo cuore pulsante della comunità statunitense legata alla base per sommergibili nucleari della Marina USA, oggi trasformato in un monumento al silenzio e allo spreco.

Concepito per offrire ogni tipo di comfort ai militari e alle loro famiglie, il villaggio era una vera e propria cittadella autonoma, un pezzo d’America trapiantato nel cuore della Sardegna. Le immagini odierne mostrano file di bungalow color ocra che un tempo erano dimore accoglienti, ma che oggi portano i segni profondi del degrado.

Il complesso maddalenino era un esempio di efficienza urbana e vantava strutture all’avanguardia come l’ex scuola americana, inaugurata nel 1977, che un tempo risuonava delle voci di bambini e ragazzi impegnati in programmi educativi d’eccellenza. Come i campi sportivi e le aree ricreative di alto livello. Come le grandi sale polifunzionali utilizzate per eventi e proiezioni cinematografiche.

Il declino e l’atmosfera post-apocalittica

La partenza definitiva degli americani nel 2008 ha segnato la fine di un’era durata oltre trent’anni, lasciando un vuoto immenso nell’economia e nell’identità dell’arcipelago. Da allora, il villaggio è scivolato in un limbo di incuria e burocrazia.

L’atmosfera che si respira tra le strade del villaggio è quella di un mondo sospeso, dove il degrado ha preso il sopravvento. Mentre gli edifici mostrano i segni del tempo tra intonaci scrostati e metalli corrosi, la natura si riappropria degli spazi abbandonati. Il mirto e l’agave cingono le strutture in un abbraccio che sottolinea il divario tra l’opera dell’uomo, ormai in rovina, e la forza rigeneratrice dell’ambiente circostante

All’ingresso, il grande masso di granito con la scritta “VILLAGGIO TRINITÀ” accoglie i rari visitatori come una lapide su un passato che non tornerà. Nonostante i diversi progetti ipotizzati nel corso del tempo — dal recupero in chiave turistico-alberghiera alla creazione di poli d’eccellenza o campus universitari — il Villaggio Americano rimane sospeso in attesa di un destino concreto. La sua condizione attuale rappresenta un monito emblematico sulle complessità che accompagnano la riconversione di grandi insediamenti privati un tempo asserviti a esigenze strategiche. La difficoltà nel restituire una funzione a queste volumetrie evidenzia quanto sia arduo trasformare un patrimonio nato per scopi specifici in una risorsa attiva per il territorio. Finché non verrà trovata una soluzione concreta, le case della Trinità continueranno a guardare il mare, vuote e silenziose, aspettando che qualcuno torni finalmente ad aprire quelle porte.

