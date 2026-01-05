Olbia perde una delle sue centenarie: “Addio Peppina”

Addio a Peppina Degortes.

Dolore a Olbia per la scomparsa della nonnina Peppina Degortes. La donna si è spenta nei giorni scorsi al suo secolo di vita. La pensionata era molto conosciuta e voluta bene in città. Olbiese doc e vedova da anni, lascia tre figlie e tanti nipoti.

La scomparsa di zia Peppina è stata vissuta in città con forte dolore, perché la centenaria era una delle memorie storiche della città. Il suo funerale si terrà domani, martedì 6 gennaio, alle ore 12, nella chiesa di San Michele Arcangelo, a Olbia.

