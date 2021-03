Si cerca a Olbia un esperto di relazioni pubbliche.

Si cerca a Olbia un esperto di relazioni pubbliche e comunicazione di impresa. L’annuncio di lavoro è stato inserito nel portale Sardegna Lavoro, con il codice di tracciamento 500021211000000000177533 e sarà attivo fino al 14 marzo.

La risorsa ricercata è dotata di ottime capacità comunicative, avere una conoscenza approfondita dei social networks con particolare riguardo al settore dell’interior design, nonché avere una conoscenza avanzata delle tecnologie digitali connesse alla comunicazione sul web. Non è indispensabile esperienza pregressa nel ruolo richiesto, ma il profilo ricercato è una figura seria, curata, dinamica e predisposta ai rapporti interpersonali.

E’ gradita esperienza pregressa nel ruolo richiesto, nonché il conseguimento di diploma di laurea e la conoscenza nel social media management a livello avanzato. E’ ricercata una figura che intenda inserirsi con forte motivazione e passione in un team di lavoro consolidato ed affiatato, per rappresentare e comunicare i prodotti ed i valori aziendali nel contesto delle nuove piattaforme web. Sono dunque necessarie doti di passione, identificazione con il brand aziendale, orientamento al risultato, predisposizione alla crescita, tendenza all’ascolto dell’altro, elevate capacità di scrittura e di comunicazione in lingua italiana.

E’ prevista la possibilità di conversione del contratto a tempo indeterminato ed a tempo pieno. Si precisa inoltre che le candidature, per espressa richiesta del datore di lavoro, verranno inoltrate anche anticipatamente alla scadenza del presente avviso, con la conseguenza che la preselezione potrà anche avere esito anticipato. NB: Per inviare la candidature bisogna inserire le credenziali di accesso o registrarsi nel SIL in qualità di Cittadino, inserendo il curriculum.

(Visited 39 times, 39 visits today)