Si cercano camerieri ad Arzachena.

Si cercano nove camerieri ad Arzachena, per un ristorante della Costa Smeralda. L’annuncio di lavoro è comparso sul sito Borsa Lavoro Sardegna. Al candidato è richiesta la capacità di lavorare in team e di relazionarsi in modo positivo e cortese con gli ospiti. Dovrà, altresì, gestire la pulizia e l’ordine all’interno del reparto e delle zone di lavoro, nonché svolgere un servizio di sala secondo le direttive del capo servizio.

E’ richiesta esperienza almeno biennale in posizione analoga. La risorsa ideale è diplomata e ha un livello di conoscenza della lingua inglese pre-intermedio. Sono gradite conoscenze di prodotti del territorio in specie in ambito enologico e dimestichezza nel settore bar/caffetteria.

Costituisce elemento preferenziale la conoscenza di una seconda lingua straniera. Il lavoro, a tempo determinato, ha una durata di sei mesi con orario full time. E‘ prevista la possibilità di usufruire di vitto ed alloggio. Si precisa inoltre che le candidature, per espressa richiesta del datore di lavoro, verranno inoltrate anche anticipatamente alla scadenza del presente avviso, con la conseguenza che la preselezione potrà anche avere esito anticipato.

