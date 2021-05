Si cerca estestista con esperienza.

Si cerca ad Arzachena estetista con esperienza nella mansione. L’offerta di lavoro è stata pubblicata sul sito Sardegna Lavoro con il codice 1500021211000000000190413, e sarà attivo fino al 25 maggio 2021.

Il profilo ricercato ha dimestichezza con trattamenti quali applicazione semi permanente e ricostruzioni gel. Il candidato ideale è dotato di buone capacità interpersonali e buona organizzazione degli appuntamenti e del lavoro. Si richiede esperienza, anche minima, nella mansione e la conoscenza della lingua inglese.

La sede di lavoro si trova ad Arzachena località Cannigione, ma verranno comunque presi in considerazione candidati residenti lontano dalla sede di lavoro purché disponibili a trasferirsi. Si offre contratto Full time, a tempo determinato della durata di 5 mesi, con possibilità di stabilizzazione in azienda. Si aggiunge, inoltre, che le candidature, per espressa richiesta del datore di lavoro, verranno inoltrate anche anticipatamente alla scadenza del presente avviso, con la conseguenza che la preselezione potrà anche avere esito anticipato. NB: Per inviare la candidature bisogna inserire le credenziali di accesso o registrarsi nel SIL in qualità di Cittadino, inserendo il curriculum.

