Ad Arzachena si cerca un addetto al ricevimento

OLBIA

TIPO AZIENDA

Azienda operante nel settore gestione case vacanza – affittacamere

PROFILO/QUALIFICA

n. 1 Addetto al ricevimento

SEDE DI LAVORO

Arzachena loc. Baia Sardinia (SS)

SCADENZA CANDIDATURA

10/12/2019

MANSIONI

La risorsa ricercata dovrà occuparsi di accogliere i clienti in struttura, effettuare le operazioni check in e check out, emettere ricevute e fatture ai clienti ed effettuare i relativi pagamenti, organizzare e sistemare le stanze e attribuire nuove assegnazioni; coordinare risorse adibite all’ordine e alla pulizia della struttura.

REQUISITI INDISPENSABILI

Esperienza professionale (minimo 6 mesi nella medesima mansione), diploma di scuola secondaria superiore, conoscenza della lingua inglese liv. C1.

CONTRATTO

Lavoro a tempo determinato stagione estiva 2020

COME FARE LA DOMANDA:

pubblicando il proprio curriculum sul portale Sardegna Lavoro attraverso l’inserimento delle proprie credenziali per il tramite della funzionalità Borsa Lavoro.

Riferimento portale http://www.sardegnalavoro.it/agenda/bacheca/?p=115531

Codice annuncio 1500019211000000000116264

INFO

Centro per l’impiego di Olbia – Via Romagna 10

