L’offerta di lavoro e come candidarsi.

Baia Holiday Travel & Leisure, società leader nel settore turistico Open Air, ricerca per i propri Campeggi in Sardegna (Centro Vacanze Isuledda di Arzachena, Camping Laguna Blu di Alghero, Camping Baia Blu La Tortuga di Vignola Mare e Camping Capo d’Orso di Palau) personale per la stagione 2020 nei seguenti settori:

– Ricevimento

– Market

– Ristorazione

– SPA

– Pulizie

– Manutenzioni & Giardinaggio

Inviare la candidatura a risorseumane@baiaholiday.it specificando il settore di interesse.

Le selezioni si terranno nei Camping per la metà di febbraio.

(Visited 86 times, 159 visits today)