Si cerca un cameriere.

Si cerca un cameriere a Palau per lavoro a tempo determinato. L’offerta di lavoro è stata pubblicata sul sito Sardegna lavoro, con il codice 1500021211000000000200576 e sarà visibile sul portale fino al 15 agosto.

La risorsa ha esperienza nella mansione e si occupa della “pulizia e igiene delle stanze d’albergo, dei servizi igienici e delle aree comuni di prestigiosa struttura alberghiera. Riassetto camere e cambio biancheria”, si legge nel sito.

Il contratto è a tempo determinato e full time. “Si precisa che, per espressa richiesta del datore di lavoro, le candidature verranno inoltrate anche anticipatamente alla scadenza del presente avviso, con la conseguenza che la preselezione potrà avere esito anticipato”, c’è scritto nell’annuncio. NB: Per inviare la candidature bisogna inserire le credenziali di accesso o registrarsi nel SIL in qualità di Cittadino, inserendo il curriculum.

