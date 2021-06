Si cercano a Olbia 10 camerieri di albergo per lavoro a tempo determinato

Si cercano camerieri.

Hotel cerca a Olbia 10 camerieri di albergo per lavoro a tempo determinato. L’annuncio di lavoro è stato pubblicato su Sardegna Lavoro, con il codice 1500021211000000000196264, attivo fino al 24 luglio.

E’ richiesta esperienza pregressa nella medesima mansione. Il personale si occuperà del riassetto delle camere, sostituzione biancheria e rifornimento degli articoli da toilette. Altre funzioni sono quelle di raccolta differenziata, selezione e smaltimento dei rifiuti. Segnalazione di eventuali guasti o malfunzionamenti.

I candidati ideali hanno buone doti comunicative e relazionali Professionalità, cortesia, attenzione ai dettagli e attitudine al lavoro di squadra. Inoltre è richiesta ottima capacità di mantenere un ritmo di lavoro sostenuto; autonomia nello svolgimento dei compiti assegnati e disponibilità a lavorare su turni. L’azienda non offre vitto e alloggio. Possibilità di proroga del contratto per l’intera stagione estiva. NB: Per inviare la candidature bisogna inserire le credenziali di accesso o registrarsi nel SIL in qualità di Cittadino, inserendo il curriculum.

(Visited 78 times, 78 visits today)