Club Esse cerca personale per i suoi villaggi in Gallura: i colloqui a Palau

I colloqui il 14 marzo.

Ricominciano le selezioni di Club Esse per posizioni aperte nei reparti di intrattenimento, assistenza bagnanti e mansioni alberghiere, come direzione, ricevimento, cucina, sala, bar, economato e housekeeping nei villaggi turistici della Sardegna.

Sono oltre 550 le figure ricercate per villaggi di Club Esse in vista dell’estate 2020 che sorgono sulle splendide coste della Sardegna, Sicilia, Calabria e Abruzzo.

Per i vari settori come direzione, ricevimento, cucina, sala, bar, economato, housekeeping, animazione, sport e assistenza bagnanti, i candidati potranno inviare il loro curriculum compilando il form nella sezione Lavora con noi del sito. Per i colloqui di lavoro saranno effettuati in base all’ordine di arrivo e non sarà possibile fissare un appuntamento.

Per quanto riguarda la Gallura i colloqui si terranno sabato 14 marzo a Palau presso il Club Esse Posada (Via del Vecchio Marino) dalle 11:30 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 17:30; Ulteriori informazioni si possono trovare sul sito della società nella sezione "lavora con noi".







