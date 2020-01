Cadono calcinacci nelle gallerie della 131 verso San Teodoro, ma l’allarme è un fake

La notizia fake che sta facendo il giro dei social.



Sta girando in queste ore la catena su whatsapp che recita le seguenti parole “Fate girare il più possibile “PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE SULLA SS 131 NELLE GALLERIE ZONA SAN TEODORO /BUDONI CADUTA DI CALCINACCI ALL INTERNO DELLE GALLERIE” MOLTO IMPORTANTE”.

Alla catena viene anche allegata la foto di una galleria spacciata per la galleria della SS131 che collega San Teodoro con Budoni, con grossi calcinacci sul manto stradale caduti dal soffitto.

Dopo aver fatto qualche ricerca in internet la notizia e la foto sono risultate fortunatamente un fake e la galleria spacciata per quella che congiunge la San Teodoro con Budoni in realtà si trova in Svizzera ed è inerente a una notizia risalente al 2017.

