L’hotel Piccolo Porto ad Arzachena cerca un bagnino di piscina per la stagione estiva. La risorsa selezionata, che è in possesso del brevetto di bagnino di salvataggio, si occuperà di salvaguardare i bagnanti e di rispondere alle loro richieste, oltre che di supportare le attività di riordino della piscina sia al mattino che a fine giornata.

Le principali responsabilità e mansioni sono le seguenti:

-Monitorare le attività acquatiche dei bagnanti

-Prevenire gli incidenti in acqua

-Soccorrere i bagnanti in difficoltà

-Eseguire interventi di primo soccorso

-Assicurarsi che gli utenti rispettino il regolamento della piscina

-Istruire gli utenti sui corretti comportamenti da tenere durante le attività in acqua

-Fare la manutenzione delle attrezzature e della piscina

La conoscenza dell’inglese costituisce un titolo preferenziale.

Si richiede disponibilità a lavorare full time 6/7 giorni – anche sabato e domenica – per la stagione estiva 2020 (aprile/settembre).

Si richiede, preferibilmente, residenza o domicilio ad Arzachena o in zone limitrofe.

Si offre: contratto di lavoro a tempo determinato.

Ci si può candidare direttamente su Facebook a questo link

