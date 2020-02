Il disagio dei residenti del condominio Le Piramidi.

Altro che coriandoli di carnevale. Altro che vomitata molesta sui gradini, dopo una serata di festeggiamenti sfrenati in maschera. Il condominio Le Piramidi di via Acquedotto a Olbia è nel degrado. Vittima di giovani e meno giovani maldestri, che hanno fatto della piazzetta e di quelle panchine all’aperto il loro perenne luogo di ritrovo dei fine settimana.

Tra una birra ed una sigaretta, le aiuole ed il pavimento in granito la mattina successiva si ritrovano spesso trasformati in una pattumiera a cielo aperto, con conseguente rabbia dei residenti. Alcuni condomini hanno provato a protestare in Comune, vista anche la presenza del parcheggio gestito da Aspo. E hanno segnalato anche la frequentazione di possibili spacciatori.

Ma niente. Le scorribande del fine settimana sembrano proseguire indisturbate. Così qualcuno tra gli abitanti del palazzo propone adesso un picchetto fisso nella piazzetta per mandare via ragazzini e maleducati. Della serie: chi fa da se, fa per tre.

