L’offerta di lavoro.

Sandalia Boutique Hotel, struttura situata ad Arzachena ricerca un barman per la stagione estiva 2020.

La figura ricercata dovrà aver maturato un’ottima esperienza in strutture prestigiose, 4 o 5 stelle con standard di servizio elevati, ottima presenza, forte orientamento al cliente, ottima preparazione e conoscenza di tutti i cocktail, caffetteria, aperitivi, long drink, con un’elevata attenzione alla presentazione e al servizio.

Completano il profilo la conoscenza ottima della lingua inglese e buona della lingua tedesca. Si ricercano risorse con una forte motivazione al ruolo, serietà, professionalità.

L’azienda offre vitto e alloggio in struttura, contratto stagionale 7/8 mesi, ottime opportunità di crescita in una catena in forte espansione.

Per candidarsi si può accedere alla sezione lavora con noi del sito.

