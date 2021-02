Si cerca un maitre.

Si cerca ad Arzachena un maitre di hotel per la stagione estiva. L’annuncio di è stato pubblicato su Borsa Lavoro Sardegna con il codice 1500021211000000000171975 e sarà attivo sulla piattaforma fino al 28 febbraio.

Il candidato ideale, che sarà inserito in una struttura sulla Costa Smeralda, ha esperienza almeno biennale nella mansione, come responsabile della sala ristorante nonché il gestore di tutta la sua brigata, sia per quel che riguarda il servizio vero e proprio, sia per gli orari e i turni di lavoro che si svolgono in sala.

E’ necessario che la risorsa abbia conoscenza della lingua inglese di livello intermedio e della lingua tedesca, anche elementare. Altre qualità ricercate sono un ottimo standing, affidabilità, capacità organizzativa e di problem solving. Flessibilità e capacità di adattamento alle esigenze aziendali. L’orario di lavoro sarà a tempo pieno.

